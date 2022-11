Rei Momo no Carnaval carioca - Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

Rei Momo no Carnaval cariocaMarcelo Piu / Prefeitura do Rio

Publicado 23/11/2022 11:08

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou no Diário Oficial do Município, nesta terça-feira, a nova data de inscrições para o concurso que escolherá o Rei Momo, a Rainha e as duas princesas do Carnaval de 2023. Segundo o anúncio, os candidatos interessados em compor a Corte Real do Carnaval Carioca têm até o dia 2 de dezembro para se inscrever na sede da Riotur, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. As inscrições acontecerão das 10h às 17h e as fichas e regras do concurso poderão ser obtidas através do e-mail: riotur.inscricoesreierainha23@gmail.com

fotogaleria

De acordo com as regras, os requisitos básicos para participar do concurso são: ser morador da cidade do Rio de Janeiro e ter o ensino fundamental completo. A idade para rainha e princesas vai de 18 a 45 anos. Já para o Rei Momo é de 18 a 60 anos. Além disso, exige-se que os candidatos tenham domínio do samba, sejam simpáticos e possuam o "espírito carnavalesco".



As etapas de seleção do concurso serão abertas ao público e acontecerão gratuitamente na Cidade do Samba. A semifinal da competição será realizada no dia 9 de dezembro e a data prevista para a grande final da competição será no dia 16 de dezembro, quando a Comissão Julgadora escolherá a Corte Real do Carnaval 2023.





Os primeiros colocados ganharão um prêmio em dinheiro, no valor de R$ 35 mil. Já aquelas que ficarem na segunda e terceira posição no concurso de rainha receberão R$ 25 mil, e o segundo lugar para Rei Momo levará R$ 5 mil.



Os mandatos de Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval terão início após a coroação dos vencedores e terminam no dia 27 de fevereiro de 2023. Durante este período os vencedores passam a representar o Rio em eventos oficiais do Carnaval.