Viviane Araújo e Erika Januza estiveram em ensaio na quadra do Salgueiro - Ag. News

Viviane Araújo e Erika Januza estiveram em ensaio na quadra do SalgueiroAg. News

Publicado 20/11/2022 08:44 | Atualizado 20/11/2022 08:47

Rio - Rainha de bateria da Acadêmicos do Salgueiro, Viviane Araújo levou seu samba no pé para o ensaio na quadra da agremiação, no Andaraí, Zona Norte do Rio. Neste sábado, a atriz curtiu a noite ao lado do marido, Guilherme Militão, e deu show de simpatia com os salgueirenses. A mamãe do pequeno Joaquim, de 2 meses, ostentou o corpão ao vestir um macacão vermelho colado ao corpo e cheio de brilhos.

A celebração também foi marcada pela presença da bateria da Unidos do Viradouro com sua rainha, a atriz Erika Januza. A artista elegeu um vestido curto e recortado na cor que as duas escolas têm em comum. Além de mostrar o talento no samba, Erika ainda esbanjou harmonia com os ritmistas da agremiação e chegou a ser carregada nos ombros dos foliões.