Gabi Martins se joga no samba na quadra da Vila Isabel - Webert Belicio / AgNews

Publicado 17/11/2022 08:51 | Atualizado 17/11/2022 08:57

Rio - Gabi Martins apostou em um look prateado com franjas para participar do ensaio da Vila Isabel, na noite de quarta-feira, no Rio. A cantora, que é musa da escola, caiu no samba vestindo uma roupa justa, repleta de pedrarias, responsável por realçar sua silhueta, com direito a parte do bumbum de fora.

Em março deste ano, a artista foi criticada por não saber sambar após a divulgação de um vídeo em que aparecia fazendo passos de funk durante um dos ensaios da escola de samba carioca. Na ocasião, Gabi se defendeu, alegando que estava em um processo constante de aprendizado.

"Quando me propus estrear em uma escola de samba no Carnaval, eu sabia que seria um ciclo de muitos aprendizados, ensaios, doação. É o que tenho feito. A cada ensaio na quadra, a cada agenda oficial da escola é um novo aprendizado. É que bom que estou tendo oportunidade de aprender com os melhores", afirmou a cantora.