Viviane Araújo mostra corpão com macacão justinho na feijoada do Salgueiro

Rio - Dois meses após dar à luz seu primeiro filho, Joaquim, Viviane Araújo, de 47 anos, curtiu a feijoada do Salgueiro, na quadra da agremiação, na Zona Norte do Rio, na noite deste domingo. A rainha de bateria da vermelho e branco mostrou sua boa forma com um macacão bem justinho. Vivi estava acompanhada pelo marido, Guilherme Militão, com quem trocou muitos beijos e carinhos.

Vivi está treinando pesado para desfilar à frente dos ritmistas no Carnaval 2023. Ela já perdeu quase todos os 14kg que ganhou na gestação de Joaquim. A rainha de bateria costuma compartilhar nas redes sociais sua rotina de exercícios. "Foco, treinar! Carnaval daqui a pouco está aí", disse em certa ocasião na web.

