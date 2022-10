Viviane Araújo mostra corpo após gravidez - Reprodução / Instagram

Publicado 20/10/2022 14:03

Rio - Viviane Araújo usou as redes sociais, na quarta-feira, para mostrar o resultado de sua perda de peso após pouco mais de um mês do nascimento de seu primeiro filho, Joaquim. No Instagram, a atriz de 47 anos impressionou os seguidores ao mostrar que está recuperando a silhueta de antes da gestação.

Nos stories, Viviane publicou uma foto em que aparece vestindo um macacão preto, colado ao corpo e afirmou que tem mantido o foco para desfilar na Sapucaí em 2023. "Agora foco, treinar! Carnaval daqui a pouco está aí", legendou ela, que é adepta à uma rotina de treinos e dieta.