Que sereia! Deborah Secco se refresca no mar da Barra da Tijuca

Rio - Além de Ludmilla e Brunna Gonçalves, Deborah Secco também esteve na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira. De biquíni, a atriz de 42 anos chamou a atenção dos frequentadores do local com sua beleza e boa forma. Em dia de sol forte, ela ainda aproveitou para dar um mergulho no mar. Antes de voltar para a areia, a artista deu uma ajeitadinha no traje de banho.