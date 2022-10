Ludmilla e Brunna Gonçalves curtem dia de sol em praia do Rio

Rio - Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, aproveitaram o dia de sol forte para ir à praia. As duas se divertiram, na companhia de alguns amigos, nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. De biquíni, elas exibiram o corpão escultural e se refrescaram no mar. No local, a cantora e mulher também trocaram alguns chamegos e beijinhos.

Na noite desta terça-feira, Ludmilla venceu na categoria 'Hit do Ano', do Prêmio Multishow, com a música "Maldivas". Na hora de receber o troféu, a cantora foi acompanhada de Brunna e a homenageou. "Queria agradecer à minha musa inspiradora, gente! Não esperava que 'Maldivas' fosse ganhar 'Hit do Ano', mas, estou muito feliz com a indicação. Mas, hoje, o melhor prêmio que eu pude ganhar foi a minha voz ter sido ouvida pelo Prêmio Multishow, e olhar para a plateia, olhar para as performances, e ver tanta gente sendo reconhecida pelo seu trabalho. Brunna Gonçalves, obrigada, meu amor. Eu te amo!", disse.

