Ludmilla vence na categoria Hit do Ano e homenageia a esposa, Brunna GonçalvesDaniel Pinheiro/ AgNews

Publicado 19/10/2022 10:58 | Atualizado 19/10/2022 11:01

Rio - Música, diversidade, homenagens, discursos de empoderamento e beijinhos! O Prêmio Multishow bombou, na noite desta terça-feira, e reuniu um time de famosos no Jeunesse Arena, na Zona Oeste do Rio. A 29ª edição do evento foi comandada por Gloria Groove, Linn da Quebrada e Marcos Mion e teve a presença do público, após dois anos sem plateia devido a pandemia do novo coronavírus. Entre as novidades, estava a criação de duas novas categorias: 'voz do ano' e 'artista do ano', criadas por um comitê de diversidade, substituindo 'cantor e cantora do ano'. E diferente dos anos anteriores, houve poucas manifestações políticas. Gusttavo Lima, por exemplo, foi vaiado todas as vezes em que apareceu no telão, apesar de não estar presente na premiação, após apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

As apresentações do prêmio contagiaram o público. Ludmilla foi a primeira a subir ao palco e entoou os hits "Tic Tac", "Modo Avião" e "Maldivas". A cantora, inclusive, levou o prêmio de "Hit do Ano", com a música "Maldivas". Na hora de receber o troféu, a cantora foi acompanhada pela amada, Brunna Gonçalves, e a homenageou. "Queria agradecer à minha musa inspiradora, gente! Não esperava que 'Maldivas' fosse ganhar 'Hit do Ano', mas, estou muito feliz com a indicação. Mas, hoje, o melhor prêmio que eu pude ganhar foi a minha voz ter sido ouvida pelo Prêmio Multishow, e olhar para a plateia, olhar para as performances, e ver tanta gente sendo reconhecida pelo seu trabalho. Brunna Gonçalves, obrigada, meu amor. Eu te amo!", disse a artista, que deu um selinho na mulher.

O clima entre Luisa Sonza e Xamã foi assunto nas redes sociais. Os dois dividiram os vocais nas canções "Poesia Acústica 13", trocaram vários olhares e dançaram juntinhos durante o número deles. A química dos dois foi notada pelos internautas. Após a performance, os cantores deram um selinho nos 'bastidores'.

Já o cantor Jão arrasou ao som de "Meninos e Meninas", com direito a um barco gigante no palco. Iza brilhou ao fazer um número de seus sucessos "Mole", "Mó Paz" e "Droga", com direito a troca de figurino e um balé incrível. A plateia fez coro quando Thiaguinho cantou "Falta Você". Larissa Luz e Linn da Quebrada fizeram uma homenagem à eterna Elza Soares, que morreu aos 91 anos em janeiro, com "Não tá mais de graça". O humorista Paulo Gustavo, que faleceu no ano passado vítima da covid-19, também foi lembrado. Marcos Mion pediu aplausos para o ator, que comandou o prêmio em outras edições.

Gloria Groove foi a vencedora na categoria 'voz do ano' e fez um discurso emocionante. "Eu tenho a honra de ser filho e filha de uma das maiores cantoras do Brasil (Gina Garcia). Então nada mais justo do que dedicar esse prêmio aqui à minha mãe, Gina Garcia. Obrigada, mãe. Sem você, essa voz não estaria cantando aqui", afirmou.

Alexandre Pires e Seu Jorge levaram a melhor com o 'Show do Ano'. Os outros ganhadores foram Ana Castela (Revelação do ano), Maiara e Maraisa (Dupla no Ano), Lagum (Grupo do Ano) e Felipe Ret (Álbum do ano - Lume). Apesar de não estar presente no Prêmio Multishow, Anitta conquistou três troféus: música do ano, com "Envolver", artista do ano e clipe TVZ do ano, com "Boys don’t cry".