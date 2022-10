MC Loma e Flávio Nakagima está assumidíssimos. Cantora posou com presente que ganhou do novo namorado - Reprodução Internet

MC Loma e Flávio Nakagima está assumidíssimos. Cantora posou com presente que ganhou do novo namoradoReprodução Internet

Publicado 20/10/2022 12:01 | Atualizado 20/10/2022 12:04

Rio - O surfista Flávio Nakagima, de 35 anos, usou as redes sociais para esclarecer que não é o pai de Melanie, filha de MC Loma. O atleta postou um vídeo no Instagram mostrando as mensagens que recebe com cobranças para que ele assuma a bebê.

fotogaleria

"Tem milhares de pessoas me mandando mensagens. É uma coisa muito chata. Não sou o pai da filha dela. A MC Loma é minha amigona", disse Nakagima, que já viveu um romance com Loma em 2020, quando ela tinha 18 anos e ele 33.

Nakagima finaliza pedindo respeito para MC Loma e para sua atual namorada, Stephanie Viegas. Melanie tem pouco mais de um mês de vida. Quando ficou grávida, MC Loma não revelou quem é o pai da criança. Ela disse apenas que era um ficante e que ele não teria envolvimento na criação de Melanie.