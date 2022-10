Isabella Santoni curte dia de surfe na praia da Barra da Tijuca - Fabricio Pioyani / AgNews

Publicado 20/10/2022 11:17 | Atualizado 20/10/2022 11:27

Rio - Após marcar presença no Maracanã e vibrar com o título do Flamengo na Copa do Brasil, Isabella Santoni aproveitou a manhã desta quinta-feira para se exercitar. A atriz de 27 anos surfou no mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e tirou onda ao fazer várias manobras. Com uma roupa apropriada para o esporte, a loira esbanjou beleza e boa forma. Ao notar a presença do paparazzo, ela posou para algumas fotos.