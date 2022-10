Carolina Dieckmann - Reprodução do Instagram

Carolina DieckmannReprodução do Instagram

Publicado 20/10/2022 10:50 | Atualizado 20/10/2022 11:23

Rio - Haja coração! Um time de famosos celebrou a vitória do Flamengo na Copa do Brasil, após um jogo emocionante contra o Corinthians, no Maracanã, na noite desta quarta-feira. O clube levou a melhor na disputa de pênaltis por 6 a 5, depois do empate em 1 a 1, e conquistou o título de tetracampeão. Através das redes sociais, várias celebridades vibraram com o momento.

fotogaleria

Carolina Dieckmann foi uma delas. A atriz, que retorna às novelas em "Vai na Fé", da TV Globo, publicou um vídeo em que o time rubro negro comemora o título. "Fla Men Gool. Que equipe, que festa. Uma vez Flamengo, sempre...", escreveu ela na legenda, citando um trecho do hino do clube. Danni Suzuki também usou o Instagram para celebrar.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por (@loracarola)

MC Poze do Rodo festejou a vitória do Flamengo no gramado do Maracanã e tirou onda ao posar com a taça e a medalha. "É campeão. Com a taça e com a medalha", publicou ele. MC Maneirinho também esteve no local e postou um vídeo ao lado de Gabigol. "É campeão", disse. Já Dudu Nobre posou no estádio e escreveu: "Campeão".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poze Do Rodo (@pozevidalouca)

Isabella Santoni não escondeu a emoção e gritou muito com a conquista do Flamengo na Copa do Brasil. Ela compartilhou com os internautas o vídeo de sua reação e a do namorado, Caio Vaz. "O Maraca é nosso. É campeão", afirmou a atriz.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Santoni (@isabellasantoni)

Outros famosos que conferiram o jogo de pertinho e comemoraram a vitória do Flamengo foram Babu Santana, Gabriel O Pensador, Jorge Aragão e o ex-BBB Paulo André.