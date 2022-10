Anitta tranquiliza fãs através do Twitter - Reprodução de vídeo

Publicado 20/10/2022 09:31

Rio - Anitta, de 29 anos, negou que esteja triste e com depressão através do Twitter, nesta quarta-feira. Os rumores de que a Poderosa não estaria bem começaram após ela publicar um vídeo em suas redes sociais agradecendo por ter vencido três categorias no "Prêmio Multishow 2022", na noite desta terça-feira. Os admiradores da cantora acharam ela abatida nas imagens e se preocuparam. A artista, então, tratou de esclarecer o assunto.

"Meus amores, meu coração só cabe gratidão, amor e felicidade... não estou depressiva, muito menos triste. Está tudo bem e estou muito agradecida", destacou Anitta.

Meus amores, meu coração só cabe gratidão, amor e felicidade... não estou depressiva, muito menos triste. Está tudo bem e estou muito agradecida — Anitta (@Anitta) October 19, 2022