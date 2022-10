Xuxa critica Jair Bolsonaro em vídeo - Reprodução Internet

Publicado 20/10/2022 17:37

Rio - Em vídeo publicado nesta quinta-feira (20), Xuxa rebateu críticas e declarou apoio a Lula. A apresentadora sofreu recentemente ataques de grupos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que resgataram cenas do filme "Amor Estranho Amor", de 1982, no qual aparece em cenas de sexo com um adolescente. Os críticos a acusaram de apologia à pedofilia ao compartilharem cenas cortadas e fora de contexto.

Em resposta, a atriz publicou um vídeo em seu Instagram, onde se posiciona contra a campanha de Bolsonaro e relembra a cena do filme: "Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer para vocês que quem está aqui falando não é aquela menina que tinha 18 anos e fez o papel de uma menina de 15 anos, que foi vendida para um prostíbulo para ser dada de presente para um político. Esse filme foi baseado em algumas histórias e acontecia no ano de 1939, 1940. E, até hoje, a gente ouve e vê situações como essas".

No mesmo vídeo, Xuxa também criticou novamente falar do atual presidente Jair Bolsonaro. O candidato contou recentemente um momento em que teria “pintado um clima” entre ele e meninas venezuelanas de 14 e 15 anos. A mãe de Sasha expôs que foi abusada na até os seus 13 anos, e recrimina o presidente por tratar do assunto com naturalidade: "Ele usou a expressão que elas estavam 'ganhando a vida', que estavam 'fazendo programa', ou seja, se prostituindo. Eu queria deixar claro para vocês que nenhuma criança com 13, 14 anos se prostitui. Isso aí é exploração sexual de crianças e de adolescentes"

A atriz continuou: "Como eu e como muitas meninas por aí, acham que a gente estava com a roupa errada, no lugar errado. Eu sempre me senti culpada por ser grande, por chamar a atenção, por ser 'bonitinha' aos olhos dos velhos, dos homens que se aproximavam de mim. E a nossa cultura, ao invés de colocar o dedo na cara desses velhos, culpa as meninas por elas estarem naquele lugar, daquele jeito"

Por fim, Xuxa reafirmou a necessidade de tomar atitudes em situações de vulnerabilidade de crianças, adolescentes e mulheres. Na legenda, escreveu: "Família tradicional ou não tradicional: não se cale, não aceite, vote contra esse senhor", e recebeu muito apoio nos comentários. Sua filha, Sasha, disse: "te amo mama e tõ contigo sempre, você é um exemplo de força!", a amiga e colega de trabalho, Angélica, deixou sua mensagem: "Nossa @xuxameneghel é gigante. depoimento forte e necessário" e o fotógrafo Brunno Rangel comentou: "Sua coragem me inspira e inspira todos … não podemos ficar calados! Estou com você sempre, te amo "

[ALERTA: este texto aborda assuntos como estupro, violência doméstica e violência contra a mulher, podendo ser gatilho para algumas pessoas. Caso você se identifique ou conheça alguém que esteja passando por esse problema, denuncie! DISQUE 180]