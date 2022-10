Mãe de Viih Tube se casa - Reprodução/Instagram

Publicado 20/10/2022 22:01 | Atualizado 20/10/2022 22:03

Rio - Viviane Di Felice, mais conhecida como Viviane Tube, se casou, nesta quinta-feira (20), em Sorocaba, no interior de São Paulo. A mãe da ex-BBB Viih Tube ocializou a união com Enrico Degan após terem trocado as alianças em uma cerimônia surpresa preparada pela filha durante uma viagem da família para as Ilhas Maldivas no último mês de julho.

fotogaleria

"Chegou o dia de casar minha mãe! Com direito a 4 gerações entrando juntas, Izaura, Viviane, Vitória e Lua. Com meus outros dois nenéns levando as alianças e muita energia boa. Obrigada meu Deus por esse dia perfeito! E obrigada a meus parceiros que fizeram esse dia mais perfeito ainda", escreveu a influenciadora na legenda do vídeo com um compilado de mimentos da cerimônia.