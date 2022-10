Grazi Massafera e Angélica treinam juntas - Reprodução/Instagram

Grazi Massafera e Angélica treinam juntasReprodução/Instagram

Publicado 20/10/2022 21:30

Rio - Grazi Massafera e Angélica, além de colegas de emissora também são parceiras de academia. As artistas aproveitaram esta quinta-feira (20) para treinarem juntas com o auxílio do personal dos famosos, Chico Salgado.

fotogaleria

“Dona Massafera acabou de desenvolver um "TANQUE” que só lava roupa limpa, nada de roupa suja por aqui!! A Angélica aprovou o tanque da amiga”, escreveu o professor de educação física, compartilhando resultado do treino das alunas e o registro da apresentadora impressionada com o abdômen sarado da atriz.



Além das artistas, Chico também é personal de nomes como Ingrid Gumarães, Carolina Dieckmann, Cleo Pires, Bruna Marquezine e Jade Picon.