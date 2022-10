MC Poze do Rodo - Reprodução Internet / @oflashwil

Publicado 21/10/2022 20:31 | Atualizado 21/10/2022 22:31

Rio - MC Poze foi vítima de fake news na noite desta sexta-feira (21). Após gravar um clipe para seu novo álbum, o cantor foi surpreendido com uma denúncia contra as duas viaturas que utilizava para compor o cenário. A Polícia Militar atendeu ao chamado e apreendeu os carros, encontrados em Higienópolis, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, o artista criticou a ação de quem acionou a ocorrência, e a reportagem exibida por um canal de TV aberta divulgando a apreensão. Poze do Rodo alega que estava o dia todo gravando seu clipe e esse tipo de notícia só deixa sua família e fãs preocupados. No Twitter, o cantor só escreveu: "Deixa meu cavalo andar da telinha…", mostrando sua indignação. Mas o desabafo maior aconteceu por meio do seu Instagram.

Nos vídeos postados em seus Stories, Poze disse: "Vai começar a palhaçada... Deixa meu trabalho andar, tô 'focadão' no meu álbum, fazendo meu álbum, o dia inteiro gravando clipe, não vem querer entrar no nosso caminho não! Vai cavar e não vai achar mancada nenhuma, maior implicância, deixa o 'bagulho' andar, quero terminar meu álbum".

O cantor mostrou sua indignação ao explicar: "O que me deixa com ódio não é me colocar na televisão, pode botar à vontade! O que me deixa mais p*to é que isso preocupa a minha família. A família toda aqui preocupada, mandando foto, dizendo que eu estou na televisão, ficam em desespero... Vamos parar de palhaçada?"

E continuou: "E não só a minha família, como meus fãs também, milhares de pessoas preocupadas, com um 'bagulho' que é simples: Poze tá gravando clipe, mas não! Tudo que é comigo é confusão... Mas vou dizer uma coisa: vocês colocam meu nome na televisão e eu gosto! Coisa simples, vou provar que não é aquilo e acabou, e eu tô avisando pra geral: é uma gravação de clipe, para de querer fazer uma fantasia, pleno século 21, não é segredo pra ninguém".

Em nota, a assessoria de Poze informou que o funkeiro "não se envolveu no ocorrido" e esclareceu: "O fato é que a empresa que produziu um clipe que ele iria aparecer contratou uma empresa que alugaria carros cenográficos e essa terceira não tomou as devidas precauções".

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou apenas a ocorrência registrada na 22° BPM (Maré), e que os veículos foram apreendidos e levados para a 21 DPª (Bonsucesso), que investiga o caso.