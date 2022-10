Bianca Andrade é surpreendida com festa de aniversário - Reprodução/Instagram

Publicado 21/10/2022 22:48

Rio - Bianca Andrade completou 28 anos no último dia 15 mas a celebração ainda não acabou. Nesta sexta-feira, a influenciadora foi pega de surpresa com uma festa de aniversário organizada pelos amigos. A ex-BBB Marcela McGowan marcou presença no evento e flagrou a reação da ex-colega de confinamento em vídeo publicado nos Stories do Instagram, além de mostrar parte da decoração do espaço.

A youtuber conhecida como Boca Rosa também revelou os drinks com nomes divertidos que foram criados exclusivamente para a festa, como "girl power, p*rra" e "virar Jenny". O primeiro se refere a uma cena do "BBB 20" que viralizou, quando as sisters se reuniram para tirar satisfação com os homens da casa. O segundo brinca com Jennifer, nome da personalidade que Bianca diz assumir quando quer beijar muitas pessoas em uma noitada.

Na data em que fez aniversário, a empresária compartilhou uma reflexão sobre a chegada da nova idade: "Mesmo sendo mãe, posso também ser livre e ir em busca dos meus sonhos (aliás, meu filho é o maior de todos eles). Mesmo sendo uma figura pública, posso também ser comum e vulnerável. Eu posso ser tanta coisa e ainda quero ser tanta coisa. Que nesse meu novo ano eu me permita ser simplesmente mais Bianca", declarou.