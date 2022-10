Silvero Pereira posa com Caetano Veloso após show da turnê 'Meu Coco', em Pernambuco - Reprodução/Instagram

21/10/2022

Rio - Após o sucesso com a novela "Pantanal", Silvero Pereira iniciou suas férias com uma viagem a Recife. O ator, que interpretou o mordomo e peão Zaquieu, abriu o álbum de fotos de sua primeira noite em Pernambuco, com direito a um encontro com Caetano Veloso, após a apresentação do cantor com a turnê "Meu Coco".

"Minha primeira noite de férias em Pernambuco e essa noite mágica com amigos queridos. Reencontro bacuraense na plateia do emocionante show 'Meu Coco', do amado Caetano e depois um jantar de afetos, papos, risadas e, óbvio, luta por um país melhor", escreveu o artista, na legenda da publicação. Em uma das fotos, Silvero posou com Kleber Mendonça Filho e a esposa, Emilie Lesclaux, diretor e produtora do premiado "Bacurau".

