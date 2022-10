Xuxa usa o mesmo boné polêmico usado por Lula com a sigla CPX - Reprodução/Instagram

Publicado 21/10/2022 18:39

Rio - Xuxa Meneguel posou, nesta sexta-feira (21), usando o mesmo boné polêmico usado por Lula, candidato à Presidência pelo PT, durante uma visita ao Complexo do Alemão, no Rio. O acessório com a sigla "CPX" foi alvo de fake news propagadas por perfis de apoiadores de Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, que afirmava que a abreviação fazia referência a uma facção criminosa atuante no conjunto de favelas da Zona Norte carioca. Tal informação foi desmentida pelos próprios moradores e ONGs que trabalham na região.



"CPX = Complexo, usado para definir conjunto de comunidades. Exemplo: Complexo do Alemão e Complexo da Maré", escreveu Xuxa. "QUER UM BONÉ DO CPX? Ao doar uma cesta básica no valor de R$150,00 ou mais, você ajuda o ComPleXo e ainda ganha o boné do momento! Confira o passo a passo de como garantir o seu no Voz Comunidades", disse ela.



A iniciativa citada pela apresentadora foi criada por Rene Silva e a ONG Voz das Comunidades. A cada doação de uma cesta básica para famílias em situação de vulnerabilidade no Complexo do Alemão o doador ganha um boné com sigla 'CPX'. Felipe Neto já aderiu à causa também.