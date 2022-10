Ferrugem no clipe do single "Me perdoa" - Fotos: Divulgação

Rio - Ferrugem comemorou, na última quinta-feira (20), seu aniversário de 34 anos com a sua família no Rio de Janeiro. O cantor postou em seu Instagram cliques do evento com a sua família, agradecendo o carinho de todos com a legenda: "Não tinha jeito melhor de comemorar o dia! Obrigado a todos, obrigada família, amigos e fornecedores. A real é que o mundo é muito mais foda porque tem churrasco e pagode!!!"

A publicação feita em colaboração com o perfil da mulher mostra fotos exclusivas do pagodeiro com sua esposa, Thais Vasconcellos e mostra o casal aproveitando o dia com as crianças. Outros artistas aproveitaram o post para mandar os parabéns junto aos seus fãs, familía e amigos. O ex-vocalista da banda Imaginasamba e colega de profissão, Suel, foi um deles e escreveu: "Toda felicidade do mundo pra você meu mano! Seu coração é imenso como seu talento. Feliz aniversário Ferrooo"

Ao entrar no novo ciclo da sua vida, o carioca garante que está vivendo a sua melhor fase: "Sinto que estou conseguindo quebrar barreiras e quero fazer mais isso neste novo ciclo". Natural de Campo Grande, Ferrugem ainda conta o que a nova onda de trabalho vai trazer: "Em novembro, levo meu trabalho para a Angola pela primeira vez e estreio minha nova turnê, chamada 'Meu Mundo', aqui no Rio de Janeiro".

Acumulando sucessos, o artista lançou recentemente um feat com a cantora Iza, que chegou ao Top 200 do Spotify, além de ser o único pagode na lista dos Mais Virais. A música "Me perdoa" não para de crescer nas plataformas digitais, e o cantor se mostra muito feliz com a resposta do público: "Eu tenho muito carinho por essa letra e a guardava há um tempo para gravá-la no melhor momento. Acho que essa espera fez com que nos entregássemos com mais delicadeza à música e o público sentiu essa emoção. Fico muito feliz em ver que estão recebendo este trabalho com o mesmo carinho que fizemos."

Sobre os próximos anos, o dono do sucesso "Pirata e Tesouro" conta que as suas intenções e próximos passos na carreira almejam tornar o ritmo do pagode cada vez mais conhecido e aceito. Levando suas músicas a festivais renomados, o objetivo do cantor é trazer consigo o pagode carioca, dando cada vez mais voz e reconhecimento aos artistas do gênero: "Neste ano, consegui realizar muitos trabalhos como cantor e produtor que me encheram de orgulho e que me mostraram que podemos sonhar cada vez mais. É isso que levarei para os próximos anos."