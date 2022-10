Aos nove meses de gravidez, Gabriela Pugliesi posa nua e mostra barrigão - Reprodução/Instagram

Publicado 21/10/2022 16:41

Rio - Gabriela Pugliesi encantou os seguidores, nesta sexta-feira, ao mostrar o barrigão na reta final de sua primeira gravidez. Em postagem no Instagram, a influenciadora posou nua com a mão cobrindo os seios, enquanto exibia a barriga dos nove meses de gestação. "A barriga não tá maior que o coração", escreveu a musa fitness, na legenda da publicação. Pugliesi espera seu primeiro filho, Lion, fruto do relacionamento com Túlio Dek.

Nos comentários, fãs e amigos se derreteram pelo clique delicado e elogiaram a famosa: "Maravilhosa", declarou Luisa Mell. "Perfeita", disse Tamy Contro. "A grávida mais linda", disparou uma seguidora. "A verdadeira mãe natureza, tá linda!", afirmou outra internauta.



Recentemente, Pugliesi revelou a decoração do quarto de seu primogênito. Na ocasião, ela ainda aproveitou para detalhar o planejamento do cômodo. "As primeiras coisas chegaram! O berço, que o neném usa até os dois anos, e a cômoda. Êba!", vibrou. Em seguida, a influenciadora mostrou algumas fotos do projeto: "Aqui vai a cama, a poltrona. Ainda vai ter papel de parede, cortina, uma estante ali, um espelho nessa porta e um tapetão cobrindo quase que o piso todo", disse.

