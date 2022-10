Ana Paula e Vivian Amorim levam Malu para igarapé - Reprodução Internet

Publicado 21/10/2022 19:02

Rio - Durante passeio pelo Amazonas, a ex-BBB Ana Clara está aproveitando a companhia da antiga colega de trabalho, Vivian Amorim. Um dia após conhecer uma cachoeira inédita, a ruiva compartilhou em seu Instagram, nesta sexta-feira (21), cliques em meio à natureza acompanhada não só da amiga, como também de Malu, a filha de oito meses da amazonense.

fotogaleria

Vivian se mudou de volta para Manaus com o namorado e cria a filha recém nascida em sua cidade natal. Aproveitando a visita, as amigas levaram Malu para conhecer um igarapé, e tomar banho no laguinho com areia pela primeira vez. Na foto postada das três, a criança aparecia descobrindo a natureza, enquanto a mãe a segurava sorridente. Para legendar, a carioca escreveu: "Maturidade -938229382 pra essa pequena conhecendo o iagarapé, laguinho e areia pela primeira vez".

Em outro clique, mostrando a bebê aproveitando uma boia com brinquedos na água, Ana Clara disse: "Só risadinhas com a tia dela", fazendo referência ao rosto mais tranquilo e alegre de Malu, após já ter se acostumado com o local.