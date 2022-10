Fátima Bernardes com os trigêmeos Vinicius, Beatriz e Laura - Reprodução/Instagram

Fátima Bernardes com os trigêmeos Vinicius, Beatriz e Laura Reprodução/Instagram

Publicado 21/10/2022 16:58 | Atualizado 21/10/2022 17:18

Rio - Fátima Bernardes usou o Instagram nesta sexta-feira (21) para comemorar o vigésimo quinto aniversário dos filhos Vinícius, Laura e Beatriz, frutos do antigo casamento com William Bonner. A celebração contou com a presença da jornalista e seus pais, mas teve o desfalque de Laura, que foi estudar na França e não conseguiu aproveitar a data ao lado dos irmãos.

fotogaleria "Há 25 anos, o 21 de outubro se tornou o dia mais lindo da minha vida. Um amor que não se mede. Longe ou perto, esse amor aquece, ilumina, dá força pra seguir em frente. Amo vocês que vão ser sempre as minhas crianças, como nessas fotos do primeiro aniversário", escreveu.

Em suas redes, William Bonner também celebrou o aniversário dos filhos. "Há 25 anos, tudo o que eu era, ou almejava, ou possuía tornou-se obsoleto. E nada do que eu fosse, almejasse ou possuísse poderia vir a ter valor maior."