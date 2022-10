João Guilherme posta vídeo de cueca e brinca: 'Todo esquisito' - Reprodução/Instagram

João Guilherme posta vídeo de cueca e brinca: 'Todo esquisito'Reprodução/Instagram

Publicado 21/10/2022 15:54 | Atualizado 21/10/2022 15:57

Rio - João Guilherme elevou a temperatura nas redes sociais, nesta sexta-feira, ao surgir nos Stories do Instagram com um vídeo em que aparece de cueca enquanto tira uma camisa preta, mostrando o corpo sarado. "POV: Tu acorda e teu bofe tá em pé na cama todo esquisito ao som de 'Samba Triste'", brincou o ator na legenda, se referindo à canção que toca ao fundo, uma parceria de Pe Lu, Linearwave e Cesar Assolant.

fotogaleria

"Hoje estou triste. Sei bem a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja. É tanta ignorância que nem sei. É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas que já tiveram 14, 15 anos… ou minhas sobrinhas", disse o artista.