Viviane Araújo compartilha momento fofo com filhoReprodução / Instagram

Publicado 21/10/2022 13:15

Rio - Viviane Araújo usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar um momento de fofura com o filho, Joaquim, de apenas 1 mês de vida, fruto do seu casamento com Guilherme Militão. No Instagram, a atriz de 47 anos publicou um vídeo onde o bebê aparece sentado em seu colo e o encheu de carinho.

"Olha, gente, como eu estou durinho. Estou sentado aqui", Disse a artista, orgulhosa, via stories. "Eu cheiro, eu sou muito cheiro. É um cheiro gostoso", afirmou ela.

Recentemente, Viviane Araújo rebateu críticas após ter contratado duas babás para auxiliar nos cuidados de seu filho. "É tão bom ela contar com algumas pessoas para ajudá-la nesse momento, que é delicado, apreensivo, que bate muitas inseguranças e medos. E nós, mulheres, termos uma rede de apoio nesse momento é de extrema importância. Seja como for: uma mãe, amiga, prima, irmã, um irmão ou marido, e as babás e enfermeiras. E, graças a Deus, eu consegui ter, eu pude colocar as enfermeiras para cuidarem comigo", disse na ocasião.

Ao final do desabafo, a rainha de bateria do Salgueiro pediu para que as pessoas parassem de julgá-la, sem saber o que se passa em sua vida. "Parem de falar, de criticar coisas que vocês não sabem. É muito chato! Vamos ver por outro lado, pelo lado positivo, pelo lado de que isso é uma ajuda para nós mães ter essa rede de apoio, seja ela qual for", finalizou.