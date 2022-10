Julio Rocha e a esposa, Karoline Kleine, em um inusitado ensaio de casal - Reprodução/Instagram

Julio Rocha e a esposa, Karoline Kleine, em um inusitado ensaio de casal Reprodução/Instagram

Publicado 21/10/2022 12:22 | Atualizado 21/10/2022 14:35

Rio - Julio Rocha publicou, nesta sexta-feira (21), um ensaio fotográfico um pouco inusitado com a esposa, Karoline Kleine. O ator surge nas imagens sendo segurado por ela, apoiado em uma grade, em clima de romance. Os dois são pais de José, de 3 anos, de Eduardo, de 2, e estão esperando o terceiro filho.



fotogaleria

O ator aproveitou a brincadeira das fotos para fazer uma reflexão sobre a heteronormatividade. "Os hormônios da grávida. Qual papel da mulher e do homem?", começou Julio na legenda. "Como a vida imita a arte (ou vice-versa), os papéis que eu e Karol executamos variam e não têm nada definido! Assim como arrumar a casa e cuidar das crianças não é papel exclusivo da mulher, a atitude e a pegada não são papéis exclusivos do homem", afirmou ele.

Julio ainda brincou que Karol é "a versão princesa da Disney século 21". "Aquela que não espera o Príncipe Encantado chegar e corre atrás do que quer, tanto em termos amorosos, quanto profissionais. E se o príncipe for um chato, ela vai pra Indaiatuba morar com o sapo. E pra galera que me pergunta quando vou estar na TV, por enquanto estou focado em fazer parte da grade destas fotos e não da grade de programação", completou.



Longe das novelas desde 2013, quando interpretou Jacques em "Amor à Vida", na TV Globo, o ator tem feito sucesso nas redes sociais produzindo conteúdo de humor sobre masculinidade, relacionamentos e paternidade. Recentemente, ele postou um vídeo do chá de revelação do sexo do bebê um pouco fora do padrão. No fim, a revelação não foi feita.