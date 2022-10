Filha de Susana Naspolini, Julia, revela que quadro de saúde da jornalista é grave - Reprodução/Instagram

Publicado 21/10/2022 14:32 | Atualizado 21/10/2022 15:01

Rio - A jornalista Susana Naspolini, de 42 anos, está internada em um hospital de São Paulo há cerca de uma semana e sua filha, Julia, gravou um vídeo em que aparece visivelmente abalada e pedindo orações pela mãe. Susana enfrenta, pela quinta vez, a luta contra o câncer. Dessa vez, a doença atingiu o osso da bacia e se espalhou por outros órgãos do corpo. De acordo com Julia, os médicos não sabem se ainda há algo a ser feito.

"A gente está aqui em São Paulo. Ela está internada já há uma semana aqui. Ela já vinha de algumas internações no Rio, mas tivemos que vir pra São Paulo porque o médico dela é daqui", começou Julia, entre muitas lágrimas.

A repórter do RJTV já fazia uma quimioterapia mais severa, que ocasionou a queda de seus cabelos, porque o tumor tornou-se metástase e se espalhou para a medula óssea. Julia contou ainda que o câncer se espalhou mais, comprometendo o fígado, e que os médicos não sabem o que fazer.



"Não sei o que ela acharia de eu estar falando com vocês, mas eu acabei de conversar com o médico dela e ele disse que o estado dela é muito, muito grave. É gravíssimo. O câncer, ela estava com metástase no osso da bacia e já tinha se espalhado para medula óssea desde julho. Então, ela vinha com uma quimioterapia mais forte, que foi a que fez ela perder o cabelo. Mas a metástase se espalhou por vários outros órgãos, dentre eles o fígado. O fígado está muito comprometido, está muito espalhado pelo fígado. Ele disse que eles não sabem mais o que fazer, não sabem se tem alguma coisa mais para ser feita, que o estado dela é muito grave", contou ela, aos prantos.

Julia tem apenas 16 anos e explicou que não sabe o que fazer além de pedir orações para a mãe, que sempre foi muito religiosa.

"Eu não sei o que fazer. Eu tenho 16 anos. A única coisa que eu consegui pensar em fazer, que eu acho que ela gostaria que eu fizesse, é vir pedir oração para vocês. Eu sei o quanto ela acreditava no poder da oração. Eu sei que todo mundo que está aqui gosta muito dela e quer muito o bem dela. Então, eu queria pedir, por favor, por favor, por favor, para vocês rezarem por ela. Por favor, rezem para Deus dar um jeito nela e ela ficar com a gente por mais tempo. Por favor, ela acredita muito na oração de vocês", pediu.

Susana Naspolini tem um longo histórico na luta contra o câncer. Aos 18 anos, teve o primeiro diagnóstico, um linfoma de Hodgkin. Aos 37, foi diagnosticada com um tumor maligno na mama e, logo em seguida, com um câncer na tireoide. Em 2016, a repórter enfrentou novamente outro câncer de mama.

Em 2020, Susana descobriu que estava com metástase nos ossos. Iniciou então um novo tratamento, com quimioterapia oral. Mas, em março deste ano, a jornalista revelou que o tratamento não estava surtindo o efeito esperado e ela precisaria fazer quimioterapia venosa. Desde então, o estado de saúde tem se agravado, com diversas internações ao longo dos meses.