Reynaldo Gianecchini e Carolina Dieckmann se reencontram em estreia de peça no Rio

Rio - Reynaldo Gianecchini e Carolina Dieckmann posaram juntos, na noite desta sexta-feira, na estreia do monólogo 'Virginia', estrelado por Claudia Abreu, no Teatro XP, localizado no Leblon, Zona Sul do Rio. Os dois fizeram par romântico na novela "Laços de Família" (2000), da TV Globo, e voltaram a contracenar em 2010, em "Passione".

Quem também fez questão de prestigiar o início da temporada carioca do espetáculo foram as atrizes Marjorie Estiano e Julia Lemmertz, que chegou acompanhada da filha, Luiza. Com Claudia Abreu na pele da escritora Virginia Woolf, a estreia da peça ainda contou com uma aparição pública rara da cantora Maria Maud, filha da protagonista.

