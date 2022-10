Mulher de Juliano Cazarré tranquiliza fãs sobre estado da filha após cirurgia - Reprodução/Instagram

Publicado 21/10/2022 21:42

Rio - A mulher do ator Juliano Cazarré foi ao Instagram, nesta sexta-feira, para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da filha caçula, Maria Guilhermina. Em postagem nos Stories, Letícia Cazarré contou que a herdeira já se recupera da cirurgia que realizou na última quinta-feira. A quarta filha do casal nasceu com anomalia de Ebstein, um problema raro no coração.

"Obrigada pelas orações, pessoal! Maria Guilhermina está bem e se recuperando da cirurgia", declarou a bióloga. Letícia ainda aproveitou para celebrar a data em que Maria Guilhermina completa quatro meses de vida: "Parabéns, minha princesa de Guadalupe!", escreveu ela, que também é mãe de Vicente, 12, Inácio, 9, e Gaspar, de 3, frutos do casamento com o ator que interpretou o peão Alcides na novela "Pantanal".

Na quinta-feira, a filha caçula de Juliano Cazarré passou por uma traqueostomia, sendo esta a quarta cirurgia de Maria Guilhermina, que está internada desde o dia em que nasceu. O procedimento foi realizado para melhorar a respiração da pequena.