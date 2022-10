Neymar recebe filho na Europa - Reprodução Internet

Publicado 21/10/2022 17:58 | Atualizado 21/10/2022 18:04

Rio - Neymar compartilhou em seu Instagram, nesta sexta-feira (21), um clique do filho Davi Lucca, de 11 anos, e do irmão Valentim, de 9 anos, filho caçula da ex-esposa Carol Dantas. Os dois chegaram na Europa e aproveitaram para passar um tempo com o jogador, que escreveu na foto: "Os terrorzinhos chegaram", em clima de alegria.

O craque de futebol esteve em um relacionamento com a influenciadora há dez anos e agora mantem uma relação boa pelo bem do filho do casal. Momentos depois de mostrar os pequenos em seu Story, Neymar brincou ao celebrar o aniversário da ex: "Trago boas notícias, hein! Chegou a terceira melhor coisa de hoje: a sexta-feira! A segunda é o aniversário da mãe do meu filho, óbvio, e a primeira sou eu [risos]".



Escalado para a seleção da Copa 2022, o jogador do PSG passou por muitas polêmicas recentemente. A começar pelo vídeo postado em suas redes sociais apoiando a campanha de Jair Bolsonaro, que dividiu seu público entre apoiadores e críticos. Até os processos que sofre na Espanha por fraude e corrupção, Neymar está em uma fase turbulenta da sua carreira, enquanto se prepara para trazer o hexacampeonato ao Brasil.