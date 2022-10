Nas redes sociais, Susana Naspolini diz estar internada há seis dias - Reprodução / Instagram

Publicado 21/10/2022 17:56 | Atualizado 21/10/2022 17:57

Em meio a lágrimas, Julia desabafou em vídeo publicado no Instagram de Susana, e pediu que fosse feita uma corrente de oração pela cura da mãe, que sempre foi muito religiosa. "Eu não sei o que fazer. Eu tenho 16 anos. A única coisa que eu consegui pensar em fazer, que eu acho que ela gostaria que eu fizesse, é vir pedir oração para vocês. Eu sei o quanto ela acreditava no poder da oração. Eu sei que todo mundo que está aqui gosta muito dela e quer muito o bem dela. Então, eu queria pedir, por favor, por favor, por favor, para vocês rezarem por ela", suplicou.

Nos comentários, jornalistas como Mariana Gross, Pedro Figueiredo, Luli Guimarães, Helter Duarte, Maria Beltrão, Danilo Vieira, Flavia Oliveira e Diego Haidar se solidarizaram e escreveram mensagens de apoio para a jovem, garantindo que estão todos rezando pela recuperação da amiga. Outros famosos como a atriz Beth Goulart e o carnavalesco Milton Cunha também deixaram suas palavras de carinho.

Esta é a quinta vez que Susana Naspolini luta contra o câncer. Em 2020, a repórter descobriu que estava com metástase nos ossos e iniciou o tratamento com quimioterapia oral. Mas, em março deste ano, a jornalista revelou que o tratamento não estava surtindo o efeito esperado e ela precisaria fazer quimioterapia venosa. Desde então, o estado de saúde tem se agravado, com diversas internações ao longo dos meses.

No Twitter, Susana Naspolini já está entre os assuntos mais comentados, com fãs exaltando sua persoanlidade e talento, e se sensibilizando pela filha que, ainda tão nova, precisou dar essa notícia tão dolorosa. Julia já perdeu o pai precocentemente, o apresentador e locutor esportivo Maurício Torres, marido de Susana, que morreu em 2014, aos 43 anos, por falência múltipla de órgãos decorrente de quadro infeccioso. Filha única, Julia se tornou grande companheira da mãe.