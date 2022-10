Paulo Vieira - Divulgação / GNT

Publicado 21/10/2022 17:33

Rio - Paulo Vieira divertiu os seguidores, nesta sexta-feira, ao revelar um presente caro que recebeu de seu empresário. Em postagem no Twitter, o humorista contou que foi surpreendido com um fone de ouvido avaliado em R$ 7 mil e brincou com as intenções de quem comprou o equipamento para o comediante.

"Ganhei esse fone de presente do meu empresário. Primeiro, parabéns dona maçã, é absolutamente f*da. Segundo, achei que era caríssimo, tipo uns R$ 2 mil? Mermão, é 7 conto. Uma moto em cada orelha!", começou ele, em tom bem-humorado. "Terceiro, claramente, meu empresário quer me comer e o pior é que ele merece", completou Paulo.

Em seguida, o global ainda fez piada com a reação dos pais ao descobrirem de onde veio o presente: "Já estou vendo eu chegando na casa da minha mãe. 'Quem te deu isso, meu filho?'. Eu: 'Um senhor grisalho que gosta muito de mim'. Mamãe e papai pensando pensamentos", escreveu.

Nos comentários, fãs se juntaram ao comediante e comentaram o valor cobrado pelo fone: "É que quando você tá ouvindo o artista vem junto. É por isso que é esse preço", ironizou a deputada Erica Malunguinho (PSOL-SP). "Tudo isso pra tu chegar em casa, teu irmão pedir emprestado e depois (sumir)", disse um seguidor. "Claramente você está enriquecendo seu empresário (risos)", afirmou outra internauta.

