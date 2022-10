Rodrigo Simas - Reprodução/Instagram

Publicado 21/10/2022 15:31

Rio - Rodrigo Simas concedeu uma entrevista ao Gshow e abriu o coração sobre os julgamentos que sofreu por não ter um comportamento que se encaixasse nos padrões masculinos. O ator de 30 anos afirmou que percebeu a masculinidade tóxica, conjunto de estereótipos considerados ideais para um homem, presente em momentos de sua vida.

"A masculinidade tóxica está muito presente, é uma repetição de padrão, que me questionei muito cedo, pequenas situações das quais não me sentia parte. Tive muitas questões com o lance de sexualidade e fui amadurecendo e entendendo o que eu sou. Hoje lido com elas muito melhor e tento fazer a diferença ao meu redor, com as coisas que penso não só sobre masculinidade, mas a respeito de homofobia, racismo e tudo isso", contou.

Namorando com Agatha Moreira, o ator falou sobre como os dois lidam com os holofotes. "Trabalhamos bastante com a internet, mas não vivemos só isso. Nossa vida é muito mais fora do que dentro [da web]. Somos um casal normal, que briga, tem crises, se ama muito e escolheu estar junto todos os dias. Acho que relacionamento saudável é isso: falar a verdade sobre o que sentimos", disse.