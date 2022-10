Viviane Araújo rebate críticas após contratar babás para auxiliar nos cuidados do filho - Reprodução / Instagram

Publicado 17/10/2022 13:02

Rio - Viviane Araújo usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para rebater críticas recebidas após contratar duas babás para auxiliá-la nos cuidados de seu filho, Joaquim, de 1 mês, fruto do casamento com Guilherme Militão. No Instagram, a atriz de 47 anos desabafou sobre a importância de uma rede de apoio, enquanto realizava seu treino matinal.

"Vim aqui fazer um treino de uma horinha e voltar correndo pra casa", iniciou Viviane, que deixou o menino com uma das babás.

"É tão bom ela contar com algumas pessoas para ajudá-la nesse momento, que é delicado, apreensivo, que bate muitas inseguranças e medos. E nós, mulheres, termos uma rede de apoio nesse momento é de extrema importância. Seja como for: uma mãe, amiga, prima, irmã, um irmão ou marido, e as babás e enfermeiras. E, graças a Deus, eu consegui ter, eu pude colocar as enfermeiras para cuidarem comigo", declarou a atriz sobre o período do puerpério.

Nos stories, Viviane ainda explicou que as babás não ficam o dia inteiro em sua residência. "Eu tenho uma enfermeira por dia, das 07h às 19h. E elas se revezam. Um dia é uma, outro dia é outra. E a noite sou eu e meu marido só. Não tem babá, não tem enfermeira", disse.



Por fim, a atriz pediu que os internautas parassem de julgá-la, sem saber, ao certo, o que se passa em sua vida. "Parem de falar, de criticar coisas que vocês não sabem. É muito chato! Vamos ver por outro lado, pelo lado positivo, pelo lado de que isso é uma ajuda para nós mães ter essa rede de apoio, seja ela qual for", concluiu.