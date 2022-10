Poliana Rocha e Leonardo celebram 26 anos de união - Reprodução / Instagram

Rio - Poliana Rocha usou as redes sociais, no domingo, para celebrar seus 26 anos de casamento com o cantor Leonardo. A influenciadora digital publicou, no Instagram, uma série de registros dos dois e relembrou quando o conheceu, aos 15 anos de idade.

"Quando tudo começou", escreveu Poliana na legenda da foto em que os dois estão extremamente jovens. "Hoje 26 anos de casada. Cuido dele com amor", acrescentou.

Poliana e Leonardo são pais do cantor Zé Felipe, de 24 anos de idade. A relação do casal é marcada por vários términos, que culminaram no envolvimento do sertanejo com outras mulheres e, também, no nascimento de seus filhos mais novos, Matheus Vargas e João Guilherme.

Em julho deste ano, a mulher do cantor foi questionada sobre supostas traições sofridas no casamento. "Poli, adoro você. É verdade que o Léo tem outra mulher?", perguntou um fã durante uma interação no Instagram. A influenciadora, por sua vez, respondeu: "Se tem, por favor, não me conte. Não quero saber. Estou cheia de amor por mim. E se você souber, diga a ela que o financeiro dele é comigo. Desculpe", finalizou.