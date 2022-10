Após chá revelação, Viih Tube se declara para Eliezer nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Após chá revelação, Viih Tube se declara para Eliezer nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 17/10/2022 09:56

Rio - Após descobrir que será mãe de uma menina durante o chá revelação , Viih Tube usou as redes sociais para declarar seu amor ao namorado Eliezer. No Instagram, a youtuber listou todas as qualidades do ex-BBB em um texto emocionado e o agradeceu pela parceria.