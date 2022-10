Gkay - Reprodução/Instagram

Gkay Reprodução/Instagram

Publicado 17/10/2022 20:50

Rio - Gkay revelou ter sido pega de surpresa com a repercussão da "Farofa da Gkay" nas redes sociais. A influenciadora de 29 anos admitiu ser uma pessoa que prefere ficar em casa e contou que não esperava fazer tanto sucesso com a festa em que reúne famosos para comemorar seu aniversário.

"É engraçado falar de Farofa porque era a última coisa que eu achava que ia ter tanto impacto na minha carreira, sabe? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito caseira, muito mesmo. As festas que eu me jogo são forró e funk, farofa ou festa na casa da Anitta, porque não tem como não se jogar", declarou a famosa ao site 'Splash'.

A atriz ainda deixou claro que não tinha grandes expectativas em relação ao evento, que já tem a edição deste ano marcada para os dias 5, 6 e 7 de dezembro, em Fortaleza. "Quando começou a dar esse 'boom' todo pra mim foi muito louco porque eu tava vivendo a festa e, ao mesmo tempo, as pessoas estavam comentando e esse ano estão criando uma expectativa em cima. Então, assim, eu fiquei muito feliz porque, realmente, a Farofa foi um projeto que acreditei muito quando muitos não acreditavam. Foi uma coisa muito louca na minha vida, digamos assim. Talvez seja as coisas que a gente acha que não vai que mais vão. É muito louco e imprevisível", afirmou.

"Eu tô mais empolgada para as atrações novas desse ano. Toda Farofa se tornou um aprendizado para mim. Como já faz cinco anos que eu faço, todo ano eu pego um erro que ocorreu no ano passado e penso assim 'hum, esse ano não vai ter mais isso'. Todo ano é um aprendizado e eu acabei vendo esse outro lado que é essa paixão por evento, paixão por satisfazer as pessoas. Pra mim, é o maior presente da Farofa é alguém falar assim 'cara, eu vivi uma experiência incrível'. Pra mim, proporcionar experiências para as pessoas é uma coisa maravilhosa e que me preenche muito", completou ela.