Tata Estaniecki e Júlio Cocielo anunciaram a segunda gravidez - Reprodução/instagram

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo anunciaram a segunda gravidez Reprodução/instagram

Publicado 17/10/2022 19:44

Rio - Tata Estaniecki anunciou nesta segunda-feira que está esperando o segundo filho. A influenciadora de 28 anos revelou a novidade em uma publicação no Instagram em que aparece ao lado da filha Beatriz, de 2 anos, e do marido Júlio Cocielo, de 29 anos.

fotogaleria "Sim! Estamos grávidos e muito felizes de ver a família aumentando!! O @tacielobaby2 vem aí e @biatacielo foi promovida a irmã mais velha", escreveu na legenda.

Em vídeo publicado no canal do Youtube, o casal falou sobre a expectativa para a chegada do novo bebê. "Júlio acha que é menina, e eu acho que é menino. Estou achando esta gestação muito diferente da gravidez da Bia, quando eu só queria comer doce, e agora eu não estou conseguindo. Eu só tenho sono. Como eu desconfiei de que estava grávida? Comecei a trocar as palavras. Falei que o avião arremessou e olhava para a banana e falava 'esse relógio'. Da Bia, eu fiquei assim também", entregou Tatá.