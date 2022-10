Tatá Werneck e Dani Calabresa - Reprodução

Publicado 17/10/2022 16:59

Rio - Dani Calabresa concedeu entrevista para o "De Lado com Fefito" e contou detalhes de sua relação com Tatá Werneck, com quem trabalhou na MTV Brasil nos anos 2000. No papo, a apresentadora do "CAT BBB", da TV Globo, ainda abriu o jogo sobre a proximidade com outros humoristas da antiga emissora.

fotogaleria "A gente não tem grupo. Eu falo com a galera da MTV, mas a gente se afastou quando terminou. Eu e a Tatá demos uma afastada. Ela foi pra Globo, eu pro 'CQC' [na Band], demorou pra gente se conectar", revelou Calabresa.

"Temos uma lembrança tão feliz da MTV. Eu disse que adoraria fazer um projeto com ela, e ela disse que iria amar. Essa conversa me deu uma paz no coração. A gente não se encontra, mas tem um carinho. Perdemos o contato, não a amizade. Mas tem também uma admiração. Tatá é genial, uma mulher comediante poderosíssima, que tem o melhor talk show!", acrescentou.