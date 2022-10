Jarbas Homem de Mello recebe carinho de Claudia Raia na estreia de musical

Rio - Jarbas Homem de Mello estreou um musical em homenagem a Freddy Mercury e a banda Queen, no Teatro Liberdade, em São Paulo, na noite deste domingo.

Claudia Raia, mulher do ator, prestigiou o marido e exibiu sua barriguinha de gravidez no evento. Ela e Jarbas estão esperando seu primeiro filho, Luca. Além do bebê que está esperando, Claudia Raia já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19.

No espetáculo "Jarbas Homem de Mello Canta Queen", o ator faz um tributo à banda de rock que fez sucesso nos anos 1970, 1980 e 1990.

