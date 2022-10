Ludmilla vai a restaurante com Brunna Gonçalves e família

Rio - Ludmilla curtiu a noite de domingo em família. A cantora jantou em um restaurante de um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, acompanhada pela mulher, Brunna Gonçalves, pela mãe, Silvana, e pela irmã. Depois do jantar, Lud e Brunna circularam pelos corredores do shopping, onde foram abordadas por muitos fãs. Simpáticas, as duas posaram para fotos com seus admiradores.

Recentemente, Ludmilla relembrou na internet o início de seu namoro com Brunna, em 2018. Elas só assumiram o relacionamento em 2019. "Só queria amar a Bru em qualquer lugar, de boa igual todo mundo e não podia. Lembrei também de como eu queria que as pessoas curtissem e se identificassem com as minhas composições. Caraca, lembrei também que meu sonho era morar no condomínio que eu moro hoje", disse a cantora.

"Ainda sobre isso aqui, minha mãe acabou de me lembrar: 'Filha, fala da época em que você queria ter piscina em casa e não tinha. E aí a gente ficava louca procurando piscina'. Caraca, era mesmo. Sabe essas piscinas que tu paga e vai? Cara, eu vivia atrás dessas piscinas. Era louca para ter uma piscina em casa", completou.

