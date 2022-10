Juju Salimeni surpreende ao expor antes e depois do corpo - Reprodução / Instagram

Publicado 16/10/2022 18:53

Rio - Juju Salimeni usou as redes sociais, no último sábado, para interagir com os seguidores e acabou surpreendendo ao mostrar seu antes e depois. No Instagram, a musa fitness publicou uma foto de quando tinha 16 anos, ainda sem treinar e outra atual, aos 36, após 20 anos de rotina de treinos e dieta.

"Queria ver uma foto sua de antes de treinar e outra de agora", pediu uma fã, que foi respondida com as duas imagens publicadas pela influencer. "Você é feliz fazendo dieta ou apenas se acostumou?", indagou outra durante a interação. "Boa pergunta! Eu sou feliz fazendo dieta, sim!", contou Juju, que logo afirmou que não saberia viver de outra maneira.

"Sabe o que é curioso? Eu não lembro da minha vida sem essa disciplina com treinos e dieta. Não sei como é viver sem essa rotina restrita, mas sei que não seria feliz se não fosse assim. Quando saio da minha rotina de alimentação fico super mal humorada e agoniada. E a recompensa está no espelho, né?!", concluiu.