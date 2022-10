Rockin Rio 2022 - Ultimo diado festival - Na foto, Ivete Sangalo abrindo o Palco Mundo. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/10/2022 14:24 | Atualizado 16/10/2022 14:50

Rio - Após discreta manifestação durante sua participação no Rock in Rio 2022, Ivete Sangalo declarou explíto apoio ao candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva. No meio de seu show em Salvador, neste sábado (15), começou um coro na plateia que cantava "olê olê olê olá, Lula Lula" e a cantora concordou dançando ao som das vozes.

"E não há quem mude essa vontade, não é, minha gente?", acrescentou a artista. Em seguida, enquanto cantava, Ivete ainda pediu para que o público fizesse o L, em referência a Lula que enfrenta Bolsonaro nas urnas no próximo dia 30.

Em setembro, durante sua apresentação no Palco Mundo, a cantora discursou sobre "mudar tudo" nesta eleição e defendeu o desarmamento. "A gente não precisa de armas, a gente precisa de amor". disse ela na ocasião. A artista tem o costume de não se posicionar sobre questões políticas e assuntos polêmicos, e há muito tempo vem sendo cobrada pelo público quanto a isso.