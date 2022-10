Selena Gomez posa com Hailey Bieber e agita fãs na web - Reprodução / Instagram

Selena Gomez posa com Hailey Bieber e agita fãs na web

Publicado 16/10/2022 19:37

Rio - Selena Gomez e Hailey Bieber posaram juntas durante o evento Academy Museum of Motion Pictures Second Annual Gala, realizado no último sábado, na cidade de Los Angeles, Estados Unidos, e agitaram a web. Nas fotografias tiradas por Tyrell Hampton, a cantora aparece sorridente ao lado da atual esposa de seu ex-namorado, Justin Bieber, desmentindo rumores sobre uma suposta rivalidade duradoura entre as duas.

"Isso é real? Amei!", escreveu uma fã, incrédula com as imagens. "A gente se mata na internet e as bichas são amigas no 'off'", disse uma internauta, bem-humorada. "A vida é curta demais para guardamos rancor e mágoas, isso só faz a gente se sentir péssimo. Gostei da atitude da Selena Gomez", opinou um usuário.