Hailey Bieber faz homenagem ao BrasilReprodução Internet

Publicado 27/09/2022 14:31 | Atualizado 27/09/2022 14:48

Rio - Hailey Bieber quebrou o silêncio sobre as críticas que recebe a respeito de seu casamento com Justin Bieber. Na prévia de uma entrevista dada ao podcast "Call Her Daddy", divulgada nesta terça-feira (27), a modelo de 25 anos falou sobre as alegações de que o cantor teria traído Selena Gomez com ela.

"As pessoas estavam obcecadas por eles [Justin e Selena] estarem juntos", disse a apresentadora Alex Cooper. "Você já esteve com Justin romanticamente ao mesmo tempo que ela?", questionou.



"Isso é tão louco que eu literalmente nunca falei sobre isso. Muito do ódio e da perpetuação vem de coisas como, 'Oh, você o roubou.' É sobre as pessoas saberem a verdade, porque há uma verdade", respondeu Hailey. A modelo disse ainda que isso não envolve Selena, mas não revelou qual verdade seria essa.



Mesmo que Hailey tenha evitado por anos abordar publicamente o drama em torno de seu relacionamento com Justin, ela sempre deixou claro que o "ódio" das pessoas a afetou ao longo dos anos. Em abril deste ano, a modelo mencionou a polêmica. "Já passou bastante tempo", afirmou, se refeindo ao término de Selena e Justin. "Estou cuidando dos meus negócios. Não faço nada, não digo nada. Deixe-me em paz, por favor", declarou ela na época.

Justin e Selena assumiram um relacionamento em 2011, que ficou marcado por muitas idas e vindas e, nesse meio tempo, o cantor canadense conheceu Hailey. Bieber e Gomez terminaram definitivamente em 2018, mesmo ano em que o artista se casou com a modelo.