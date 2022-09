Zeca Pagodinho distribui doces de Cosme e Damião - Reprodução Internet

Zeca Pagodinho distribui doces de Cosme e DamiãoReprodução Internet

Publicado 27/09/2022 12:49 | Atualizado 27/09/2022 12:59

Rio - Nesta terça-feira, 27 de setembro, é comemorado o Dia de São Cosme e Damião. Como já é tradição, o cantor Zeca Pagodinho distribuiu doces para a criançada. Ele postou no Instagram, na noite desta segunda, um vídeo em que aparece montando os saquinhos com as guloseimas.

fotogaleria

"Hoje é dia dos santinhos gêmeos e, como já é tradição, Zeca Pagodinho reuniu a família para a preparação dos saquinhos de doce que serão distribuídos às crianças! Mas esse ano está sendo ainda mais especial, pois os festejos contam com presença de Noah, e também de Miguel e Domênico, os netos mais novos do Zeca e Mônica. E, para encher nosso coração de fofura, os dois estavam vestidos de Cosme e Damião! Não é muito amor?", escreveu a equipe do cantor nas redes sociais ao postar o vídeo com os preparativos.

A atriz Regina Casé também estava a todo vapor na produção dos saquinhos. "Na nossa família é tradição", escreveu Regina na legenda dos Stories, do Instagram.