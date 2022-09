Em família, cantor Daniel comemora aniversário da mãe, dona Maria Aparecida - Reprodução / Instagram

Publicado 27/09/2022 10:08

Rio - O cantor Daniel, de 54 anos, usou as redes sociais, na última segunda-feira, para celebrar o aniversário de sua mãe, dona Maria Aparecia. No Instagram, o artista compartilhou o registro da festinha familiar, que contou com a presença de seu pai, sr. José Sebastião e garantiu elogios dos fãs.

fotogaleria

"Hoje é seu aniversário, mas o presente é de todos aqueles que fazem parte da sua vida. Que orgulho eu tenho em ser seu filho e te chamar de Mãe!", iniciou Daniel na legenda da fotografia. "Faltam palavras e transborda sentimento de amor e gratidão! Mãe, te amo, tem amo, te amo, te amo, te amo, te amo!", concluiu.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para deixar suas mensagens de carinho. "Que foto mais linda, Daniel! Tenho certeza que celebrar mais um ano de vida de uma mãezinha não tem nada mais gratificante. Parabéns com muita saúde e paz pra ela e Deus abençoe essa família especial. Sempre em minhas preces", comentou uma internauta. "Parabéns para mamãe e saúde sempre", disse outra. "Parabéns Dona Cida, chuvas de bençãos sobre sua vida", desejou uma fã

Veja a publicação