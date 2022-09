Wanessa recebe elogio de Dado Dolabella - Reprodução do Instagram

Publicado 27/09/2022 10:02 | Atualizado 27/09/2022 10:10

Rio - Dado Dolabella, de 42 anos, não resistiu a beleza e boa forma de Wanessa Camargo, de 39, e se derreteu por ela através das redes sociais. A cantora compartilhou uma série de fotos usando um vestido tomara que caia curtinho e o ator fez questão de elogiá-la publicamente. "Perfeita. Até quando erra, acerta", escreveu o artista.

O comentário de Dado deixou os internautas em polvorosa devido aos rumores de que os dois vivem um romance. "Eita homem apaixonado. Agora cuida", alertou um usuário da rede social. "Amo vocês juntos! Vocês merecem mesmo toda vibração do amor! Felicidade pra vocês", desejou outro. "Que lindos! Amamos vocês desde sempre!!! Meu casal, minha geração", disse um terceiro.

Os boatos sobre o romance entre Wanessa e Dado começaram em maio, logo após o anúncio do fim do casamento de 17 anos da cantora com o empresário Marcus Buaiz. Entre idas e vindas, os dois namoraram em 2000 e terminaram definitivamente em 2004.