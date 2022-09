Thales Bretas e Silva posam juntos pela primeira vez após assumirem romance

Rio - Thales Bretas e o cantor Silva posaram juntos para fotos pela primeira vez desde que assumiram o romance. Nesta segunda-feira, o viúvo de Paulo Gustavo e o artista marcaram presença no evento de encerramento da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Anhembi, em São Paulo. Os dois foram vistos caminhando pelo espaço enquanto conversavam, além de "fazerem o L" para fotógrafos no local.

Após alguns meses de boatos, o relacionamento foi confirmado por Thales no início deste mês , quando o dermatologista e o músico chegaram juntos no penúltimo dia do Rock in Rio. "Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar", disse Thales, na ocasião.

No dia seguinte, Silva abriu o jogo sobre a relação com o pai de Romeu e Gael: "A gente está se conhecendo. É a primeira vez que me relaciono com alguém de outro lugar, mas ele é uma pessoa maravilhosa", contou, evitando rotular o affair como namoro. "Tem essa pressão de 'é namoro ou não?' A gente se conhece há pouco tempo", afirmou. Ao ser questionado se estava amando, o cantor foi direto: "Amar é muito forte pra dizer agora, mas eu gosto muito dele. Estou feliz."

