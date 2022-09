Sheron Menezzes e Rafa Kalimann descobrem tatuagem igual em Paris - Reprodução Internet

Sheron Menezzes e Rafa Kalimann descobrem tatuagem igual em ParisReprodução Internet

Publicado 26/09/2022 19:07

Rio - Rafa Kalimann e Sheron Menezzes estão em Paris representando a marca Lancome para a campanha do perfume La Vie Est Belle. As duas artistas têm passado bastante tempo juntas pela cidades e eventos da perfumaria, e acabaram descobrindo uma tatuagem em comum. Nesta segunda-feira (26), a apresentadora compartilhou em seu Story a descoberta, um pequeno coração no colo das duas, dedicado a pessoas especiais para cada uma.

fotogaleria

Ao mostrar a coincidência, Rafa disse: "Umas coincidências... irmãs. E com a mesma homenagem, ela para o filho dela e eu para o meu sobrinho. É lindo". E escreveu no vídeo um agradecimento à amiga e companheira de viagem: "Que surpresa boa você me trouxe. Amando compartilhar essa viagem com você". O contorno de coração de Sheron é dedicado ao filho, e o de Rafa à sobrinha: "Não é lindo?", questiona a atriz.